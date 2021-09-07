Son model ve otomobil çaldıkları İstanbul'dan araçları çıkararak Bursa'ya getiren ve burada parçalara ayıran 2 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İstanbul’da 900 bin TL değerindeki 4 servis minibüsü çalındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda minibüslerin Bursa'ya getirildiği bilgisi alındı.

Harekete geçen ekiplerce yapılan araştırmada, araçların Nilüfer ilçesi, İzmir yolu üzerinde faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yeri ile bu iş yerine bağlı Beşyol ile Çalı mahallelerindeki şubelerinde olduğu tespit edildi.

ARAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

Savcılıktan alınan izinle adrese baskın yapan ekipler, İstanbul Oto Hırsızlık Bürosu'nca aranan çalıntı 4 servis minibüsü ile parçalanmaya hazır halde bir adet son model otomobil ve parçalanan yine bir başka otomobili ele geçirdi.

ÇALINTI PARÇALAR BULUNDU

İş yerinde yapılan aramada, ayrıca çok sayıda çalıntı olduğu tespit edilen otomobil parçası da bulundu.

Bursa'da çalıntı araç parçalayan şüpheliler yakalandı VİDEO



2 KİŞİ YAKALANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Olayla ilgili 26 suç kaydı bulunan İ.G. (29) ve 12 suç kaydı bulunan S.O. (39) yakalanırken, 40 suç kaydı bulunan E.A.’nın (36) ise arandığı ifade edildi.

Otomobillerin çalınma anları ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.





































