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    Bursa'da, çalıntı eşyalarla uyuşturucu takası yapan şahıs yakalandı

    Çalıntı eşya takasıyla uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.U., evine yapılan baskın ile gözaltına alındı.
    • 22.12.2022 - 16:57
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 16:59
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    Bursa'da, çalıntı eşyalarla uyuşturucu takası yapan şahıs yakalandı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.U (55), İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

    Ekipler, takibin ardından dün şüphelinin evine baskın düzenledi.

    Ele geçirilenler

    Operasyonda yaklaşık 50 gram metamfetamin ve kenevir tohumu ile 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 2 av tüfeği, 3 çalıntı bisiklet ve 1 çalıntı motosiklet ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 lira ele geçirildi.

    Sorguda itiraf etti

    Gözaltına alınan A.U. sorguda, çalıntı eşyalar karşılığı uyuşturucu ticareti yaptığını, çalıntı bisiklet ve motosikleti bu şekilde temin ettiğini söyledi.

    Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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