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İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki gün arayla iki kamyonet çalan iki arkadaş, çaldıkları araçla trafiğe çıktı.

Kamyonetlerini bulamayan araç sahipleri ise hemen 112'yi arayıp yardım istedi.

GÜZERGAH TESPİTİ YAPILDI

İhbar üzerine şüphelileri yakalamak için devreye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, iki şüphelinin çalıntı araçla kullandığı güzergahlar tespit etti.

Detaylı kamera çalışması yapan ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

KİLOMETRELERCE KAÇTILAR

Cadde üzerinde ekiplerin takip ettiği şahıslar, polisleri görünce anayolda nefes kesen kovalamaca başladı.

Kilometrelerce süren kovalamacada, kaçan hırsızlar ekiplerce yakalandı.

HAPİS CEZASIYLA ARANIYORLARDI

Kimlik tespiti yapılan Maşallah S., ile Ahmet Can D., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Burada sorgusu yapılan şüphelilerden Maşallah S.'nin "yağma" suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı olduğu ortaya çıktı.

YETKİLİLERE TEŞEKKÜR YAĞDI

İki şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Öte yandan, Yıldırım S.Ö.S Büro Amirliği ekiplerince el konulan araçlar sahiplerine teslim edilirken, araçlarının bulunmasına sevinen vatandaşlar, yetkililere ve polis ekiplerine teşekkür etti.