Bursa'da çalıntı mal alan hurdacılara ceza yağdı! Toplam 3,6 milyon lira ceza kesildi

Hurdacıları, hırsızlarla iş birliği yapmaktan ve çalıntı mal olmaktan sorumlu tutan bir uygulama yaşandı.
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile çalıntı mal satın alan ve kanuna muhalefet eden hurdacılara yönelik çalışma başlattı.
Denetimlerde çalıntı mal aldığı tespit edilen 2 hurdacıya 3,6 milyon lira idari ceza uygulandı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri denetimlerin devam edeceğini açıkladı.
Emniyet tarafından çalıntı mal alanlara da adli ve idari işlem yapılacağı duyuruldu.
Önce hırsız yakalandı
Polis ekipleri kendisine gelen hırsızlık ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 7 ayrı akü çalan A.A’yı yakaladı.
Hırssız, çalıntı malı hurdacıya sattığını söyledi
Şüphelinin emniyetteki ifadesini alan polis, zanlının aküleri Duaçınarı’nda ve Veysel Karani Mahallesi’nde bulunan hurdacıya sattığını tespit etti.
Hurdacılara 3 milyon 665 bin lira idari ceza
Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ekipleriyle denetim gerçekleştiren polis, malları satın alan hurdacılara 3 milyon 665 bin lira idari ceza kesti.
Adli işlem yapıldı
Hurdacılara adli işlem de yapılırken, çalıntı mal olduğu tespit edilen aküler ise gerçek sahiplerine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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