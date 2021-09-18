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    Bursa'da çalıntı otomobil dereden çıktı

    Karacabey ilçesinde çalınan bir otomobil derede bulunurken, otomobili görenler polise haber verdi. Otomobil deniz polisi tarafından çekici yardımı ile çıkarıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
    • İHA
    • 18.09.2021 - 14:38
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    Bursa'da çalıntı otomobil dereden çıktı

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil hırsızları, 16 FG 946 plakalı otomobili çaldı.

    Sahibinin ismi henüz öğrenilemezken, çalınan otomobil ise hırsızlar tarafından dereye atıldı.

    Derenin içinde otomobil olduğunu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi.

    POLİS OTOMOBİLİ DEREDEN ÇIKARDI

    Otomobil, olay yerine gelen deniz polisi tarafından çekici yardımıyla kenarı çıkarıldı.

    Yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen otomobilin, çalındıktan kısa bir süre sonra dereye atıldığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

    Bursa da çalıntı otomobil dereden çıktı #1

    Bursa da çalıntı otomobil dereden çıktı #2

    Bursa da çalıntı otomobil dereden çıktı #3

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