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Bursa'da çalıntı otomobil dereden çıktı

Bursa'da çalıntı otomobil dereden çıktı

Karacabey ilçesinde çalınan bir otomobil derede bulunurken, otomobili görenler polise haber verdi. Otomobil deniz polisi tarafından çekici yardımı ile çıkarıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.