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- Bursa'da çalıntı otomobil dereden çıktı
Bursa'da çalıntı otomobil dereden çıktı
Karacabey ilçesinde çalınan bir otomobil derede bulunurken, otomobili görenler polise haber verdi. Otomobil deniz polisi tarafından çekici yardımı ile çıkarıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor.
- İHA
- 18.09.2021 - 14:38
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil hırsızları, 16 FG 946 plakalı otomobili çaldı.
Sahibinin ismi henüz öğrenilemezken, çalınan otomobil ise hırsızlar tarafından dereye atıldı.
Derenin içinde otomobil olduğunu gören vatandaşlar, jandarma ekiplerine haber verdi.
POLİS OTOMOBİLİ DEREDEN ÇIKARDI
Otomobil, olay yerine gelen deniz polisi tarafından çekici yardımıyla kenarı çıkarıldı.
Yapılan incelemede çalıntı olduğu tespit edilen otomobilin, çalındıktan kısa bir süre sonra dereye atıldığı tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.