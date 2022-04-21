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Bursa'da çalıntı otomobil operasyonu
Çok sayıda iş yerine yapılan change operasyonlarında çalıntı araç, şasi numaratörü, 15 adet motor bloğu ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- 21.04.2022 - 09:40
Bursa'da çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla birlikte 7 tane iş yeri denetlendi.
Çalıntı araçlar ele geçirildi
Yapılan denetlemelerde parçalanmaya hazır 3 adet hacizli lüks otomobil, kısmen parçalanmış 7 adet araç kupası, çalıntı otomobil, numaraları silinmiş 15 adet motor bloğu, 1 adet şasi numaratörü, 9 adet çeşitli marka ve modellerde oto teyp ele geçirildi.
8 kişiye adli işlem
İHA'nın haberine göre; 8 şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı.