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    Bursa'da çalıntı otomobil operasyonu

    Çok sayıda iş yerine yapılan change operasyonlarında çalıntı araç, şasi numaratörü, 15 adet motor bloğu ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
    • 21.04.2022 - 09:40
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    Bursa'da çalıntı otomobil operasyonu

    Bursa'da çalıntı ve change araçlarla mücadele çerçevesinde Bursa Sulh Ceza Hakimliği kararıyla birlikte 7 tane iş yeri denetlendi.

    Çalıntı araçlar ele geçirildi

    Yapılan denetlemelerde parçalanmaya hazır 3 adet hacizli lüks otomobil, kısmen parçalanmış 7 adet araç kupası, çalıntı otomobil, numaraları silinmiş 15 adet motor bloğu, 1 adet şasi numaratörü, 9 adet çeşitli marka ve modellerde oto teyp ele geçirildi.

    8 kişiye adli işlem

    İHA'nın haberine göre; 8 şüpheli hakkında resmi belgede sahtecilik ve suç eşyasını satın almaktan adli işlem yapıldı.

    Bursa da çalıntı otomobil operasyonu #1

    Bursa da çalıntı otomobil operasyonu #2

    Bursa da çalıntı otomobil operasyonu #3

    Bursa da çalıntı otomobil operasyonu #4


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