Bursa'da çalıntı otomobille gelip, motosiklet de çaldılar Karacabey ilçesinde, 1 hafta içerisinde 1 otomobil ile 2 motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hurdacılık yapan Ömer A.'ya (53) ait 16 TA 846 plakalı otomobil, 23 Nisan'da Selimiye Mahallesi’ndeki evinin önünden çalındı. Ömer A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatılırken, 24 Nisan'da jandarmaya 2 farklı adresten motosiklet çalındığı ihbarı geldi.

Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Grup Amirliği ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelileri yakalamak için harekete geçti.

Güvenlik kameralarından tespit edilierek yakalandılar

Şüphelilerin, 24 Nisan'da çalıntı otomobille geldikleri bir iş yerinin önündeki motosikleti de çaldıkları, güvenlik kamerasına yansıdı. Yapılan ortak çalışma ile kimlikleri belirlenen şüpheliler, dün akşam saatlerinde adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Gülcü (23) ve Kerim Balcıoğlu (20) tutuklanırken, A.A. (30) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)