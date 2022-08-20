12 yaşındaki Uras Y.’ye, bisikletiyle yokuştan inerken Barış Arukan idaresindeki otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk, annesinin çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Anne, evladını görünce fenalaştı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında, Barış Arukan (28) yönetimindeki otomobil, Doğancılar Caddesi'nden bisikletiyle yokuş aşağı inen 12 yaşındaki Uras Y.'ye çarptı.

DHA’nın haberine göre; tarlaya savrularak yaralanan Uras Y., kaza yerine sevk edilen ambulansla, annesinin temizlik görevlisi olarak çalıştığı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mesai bitiminde kazayı haber alan Nurcan Y., acil servise koştu.

Anne, fenalık geçirdi

Oğlunu yaralı halde ambulanstan indirilirken gören Nurcan Y., fenalık geçirdi. Durumu ağır olan Uras Y. ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bursa’da, çalıştığı hastaneye getirilen çocuğunu görünce fenalaştı VİDEO



Kaza anları kamerada

Öte yandan kaza anları, başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, kazanın ardından panik yaşandığı ve çevredekilerin Uras Y.’nin yardımına koştuğu görüldü.