Bursa'da cam balkon takarken düşen genç hayatını kaybetti Bursa'da 7. kattaki bir daireye cam balkon yapan Enes K., isimli genç, düşerek hayatını kaybetti. Bölgeye olay yeri inceleme sevk edilirken, 27 yaşındaki gencin kesin ölümünün tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi 29 Mahallesi'nde talihsiz bir olay meydana geldi...

Turan Caddesi üzerinde bulunan bir siteye gelen Enes K., 7. kattaki daireye cam balkon yapmak için işe koyuldu.

Burada takacakları cam balkon için balkon duvarına çıkan 27 yaşındaki genç, bir anda dengesini kaybetti.

Taktığı cam balkon oluğuna tutunmak isterken 7. kattan ticari aracın üzerine düştü.

Hayatını kaybettiği belirlendi

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme polisinin incelemeleri sonrası 27 yaşındaki gencin kesin ölümünün tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.