Bursa'da çamaşır suyu içen bebek hastanelik oldu
İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bebek yürekleri ağza getirdi.

Küçük çocuğun farklı tavırları yakınları tarafından tespit edildi.

Bir sitenin dairesinde 2 yaşındaki G.Ç., yerde bulduğu şişedeki çamaşır suyunu içti.

Bunun üzerine 2 yaşındaki çocuk kısa sürede fenalaştı.

Hastaneye kaldırıldı

Yakınları tarafından, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavinin ardından bebek, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.