Bursa'da çamaşır suyu içen bebek hastanelik oldu

İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bebek yürekleri ağza getirdi.
Küçük çocuğun farklı tavırları yakınları tarafından tespit edildi.
Bir sitenin dairesinde 2 yaşındaki G.Ç., yerde bulduğu şişedeki çamaşır suyunu içti.
Bunun üzerine 2 yaşındaki çocuk kısa sürede fenalaştı.
Hastaneye kaldırıldı
Yakınları tarafından, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki tedavinin ardından bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.