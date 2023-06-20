Bursa'da çamaşır suyu içen bebek hastanelik oldu İnegöl'de bir evde çamaşır suyu içen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastaneden Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İHA Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir bebek yürekleri ağza getirdi. Küçük çocuğun farklı tavırları yakınları tarafından tespit edildi. Bir sitenin dairesinde 2 yaşındaki G.Ç., yerde bulduğu şişedeki çamaşır suyunu içti. Bunun üzerine 2 yaşındaki çocuk kısa sürede fenalaştı. Hastaneye kaldırıldı Yakınları tarafından, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavinin ardından bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.