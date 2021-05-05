Bursa’da camı kırıp hırsızlık yaparken yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir şahıs, bir cep telefonu dükkanının camını kırarak hırsızlık yapma girişiminde bulundu. Fark edilen hırsız, olay yerinden kaçtı.

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen bir şahıs, merkez Osmangazi İlçesi Ünlü Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu dükkanına geldi.

Bir süre dükkanın önünde vakit geçirerek keşif yapan şüpheli, bir süre sonra yerde bulunan parke taşını alıp dükkanın camını kırdı.

O anlarda karşı apartmanda ikamet eden bir vatandaşın durumu fark etmesi üzerine, şahıs olay yerinden kaçtı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İş yeri sahibi Samet Şahin, polis ekiplerine ihbara bulundu.

İhbar üzerine gelen olay yeri inceleme ve hırsızlık büro amirliği ekipleri, çevrede çalışmalara başladı.

Parmak izi alındı, güvenlik kameraları incelendi.

“3 BİN LİRA CAM PARASI ÖDEDİM”

Konuyla ilgili konuşan iş yeri sahibi Samet Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Dükkanın camının kırıldığını gördüm. Güvenlik kameralarına baktık, hırsızın girdiğini fark ettim. Sonrasında polis ekiplerine ihbarda bulundum. Bu sabah 3 bin lira cam ve cam koruma demiri parası ödedim. Umuyorum en kısa zamanda şüpheli yakalanır.”