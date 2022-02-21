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- Bursa'da camide imam bıçaklayan şahıs yakalandı
Bursa'da camide imam bıçaklayan şahıs yakalandı
Hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen caminin Kur'an kursunda imam hatip Halil Okumuş'u bıçakla yaralayan S.K., ifadesinde camiye barınma amacıyla girdiğini söyledi.
- DHA
- 21.02.2022 - 15:52
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Canlılar Camii’nde imam hatiplik yapan Halil Okumuş, camiye giren bir hırsıza müdahale etmek isterken 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.
Halil Okumuş'un hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Ekipler şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. S.K., Çiftehavuzlar Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alındı.
"BARINMAK İÇİN GİRMİŞTİM HIRSIZ SANDI"
Emniyete götürülen S.K. ifadesinde, "Camiye barınmak amacıyla girmiştim. İmam beni hırsız sandı. Kavga etmeye başlayınca bıçakladım. Pişmanım" dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi.