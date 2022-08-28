Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
368.073
-1.30%
BTXN Coin
4.33
-6.88%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Bursa'da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti

    Bursa'daki camiye dadanan hırsızlar, çatılardaki kurşun kaplamayı, musluklardaki çeşmeleri, tuvaletlerdeki ızgara ve kapıları çaldı.
    • 28.08.2022 - 16:14
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 16:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti

    Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesi'nde görülmemiş bir hırsızlık olayı yaşandı.

    Hırsızlar çatıdaki kubbenin kurşunları çaldı.

    Kurşun ve bakırı para ettiği için çalıyorlar

    Son zamanlarda kurşun ve bakırların para ettiği, hırsızların da bu yüzden kurşunları çaldığı öğrenildi.

    "Yukarı çıkıp baktığımızda, çatıdaki kurşunları kesip çaldıklarını gördük"

    Vatandaşlar da duruma tepki gösterirken, sadece çatıdaki kurşunların değil, çeşmelerdeki muslukları, tuvaletlerdeki kablo ve kapıları da çaldı.

    Hırsızlara önlem almak için çeşmelerdeki muslukları plastikle değiştirdiklerini belirten Osman Civelek, "Ne yaptıysak önlem alamadık. Sadece bu cami değil, çevredeki diğer camilerinde birçok malzemesini çalmışlar. Bir gün geldiğimde camiden ses yükselmediğini fark ettik. Yukarı çıkıp baktığımızda, çatıdaki kurşunları kesip çaldıklarını gördük. Biran önce yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Hırsızlığın hiç birini hoş görmüyoruz. Ama ibadethanelere bari bunun yapılmaması gerekiyor" dedi.

    Bursa'da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti ViDEO

    Bursa da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti #1

    Bursa da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti #2

    Bursa da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti #3

    Bursa da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti #4

    Bursa da caminin çatısındaki kurşunları çalan hırsızlar pes dedirtti #5


    İlginizi Çekebilir

    Kosova ile Sırbistan arasında giriş çıkışlar konusunda anlaşma sağlandı
    Dünya

    Kosova ile Sırbistan arasında giriş çıkışlar konusunda anlaşma sağlandı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Ankara'da sular ne zaman gelecek? 28 Ağustos 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Görüş Bildir