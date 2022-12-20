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    Bursa'da canlı yayın açarak küçük kızı taciz eden şahıs tutuklandı

    Arkadaşının 11 yaşındaki kız kardeşi yanındayken canlı yayın açan şahıs, minik kıza istismarda bulundu. Polis baskınıyla yakalanan şahıs tutuklandı.
    • 20.12.2022 - 15:50
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    Bursa'da canlı yayın açarak küçük kızı taciz eden şahıs tutuklandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 yıl önce Emre T., arkadaşının kız kardeşi olduğu öğrenilen 11 yaşındaki kız çocuğu yanındayken sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

    Emre T., yayın sırasında kız çocuğuna istismarda bulundu.

    Sosyal medyada geçen günlerde yayınlanan görüntüleri ihbar kabul eden İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

    Baskınla tutuklandı

    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte hesapla yayın açan Emre T.’yi tespit etti. Emre T., 18 Aralık’ta Osmangazi ilçesindeki evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

    Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden Emre T., mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, ‘Çocuğa cinsel istismar’ suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bursa da canlı yayın açarak küçük kızı taciz eden şahıs tutuklandı #1

    Bursa da canlı yayın açarak küçük kızı taciz eden şahıs tutuklandı #2

    Bursa da canlı yayın açarak küçük kızı taciz eden şahıs tutuklandı #3

    Bursa da canlı yayın açarak küçük kızı taciz eden şahıs tutuklandı #4


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