Bursa'da canlı yayın açıp kendisini sevmeyenlere tehditler savurdu! Ateş açıp 3 kişiyi vurdu Bir vatandaş, sosyal medyada canlı yayında dedikodusunu yapan insanları vuracağını söyledi. Ardından elindeki pompalı tüfekle şehir merkezine inerek yolda gördüğü bir kişiye açtı. Olayda 3 kişi yaralandı.

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İHA

Bursa’da bir garip olay yaşandı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Hasan B., kendisi hakkında dedikodu yapılmasına sinirlendi.

Bunun üzerine aracıyla kırsal alana çıkan şahıs, sosyal medyada canlı yayın açtı. Yayında kendisini sevmeyen insanları vuracağını söyledi.

Dediğini yaptı ve ateş açtı: 3 yaralı

Küfürler de savuran Hasan B., hırsını alamayınca şehrin göbeğine giderek, ateş açtı.

Olayda Güray D. ve Gürkan D. ile pazar alanında ilerleyen 73 yaşındaki Cemile K. yaralandı.

O anlar kamerada

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ambulans sevk edilirken, olay yerine yakın olan trafik polisi ise şüpheliyi yakalayıp, etkisiz hale getirdi.

Şüphelinin canlı yayında tehditler savurup, ateş açtığı ve polis tarafından yakalandığı anlar ise kameralara anbean yansıdı.

Tüfekle vurulan 3 kişinin durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)