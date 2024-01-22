Trafikteki dikkatsizlik, kötü sonuçlara yol açıyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kaza daha meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü İrem Gül B. (26) yönetimindeki 16 KNY 01 plakalı otomobil, yola aniden çıkan İlker B.'ye (29) çarptı.
Sürücü gözyaşlarına boğuldu
Yaralının başından bir an olsun ayrılmayan kadın sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaza sonucu yaralanan yayaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.
Tedavi altına alındı
Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi2ne götürülerek tedavi altına alındı.
Yaralı yayanın ise kazadan kısa bir süre önce soğuk algınlığı şikayetiyle tedavi olmak için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldiği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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