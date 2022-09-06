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- Bursa'da, çatı katında yaşanan patlama kamerada
Bursa'da, çatı katında yaşanan patlama kamerada
- 06.09.2022 - 17:27
- Güncelleme : 06.09.2022 - 17:39
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
İHA’nın haberine göre; yangın sırasında tüp patladı. Patlama anları, saniye saniye görüntülendi.
Çalışmalara vatandaş da destek verdi
İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına bitişikteki binada oturan vatandaş, elinde hortumla su tutarak destek verdi.
Bursa'da, çatı katında yaşanan patlama kamerada
Çatı katı kullanılamaz hale geldi
Yangını gören vatandaşlar, sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Vatandaşlar, itfaiye aracının geçişini sağlamak için park halindeki araçları iterek uzaklaştırdı. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.