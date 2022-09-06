3 katlı apartmanın çatı katından çıkan yangın sırasında, tüp patladı. Patlama anları, saniye saniye görüntülendi.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında, saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İHA’nın haberine göre; yangın sırasında tüp patladı. Patlama anları, saniye saniye görüntülendi.

Çalışmalara vatandaş da destek verdi

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına bitişikteki binada oturan vatandaş, elinde hortumla su tutarak destek verdi.

Bursa'da, çatı katında yaşanan patlama kamerada



Çatı katı kullanılamaz hale geldi

Yangını gören vatandaşlar, sokağa çıkarak meraklı gözlerle söndürme çalışmalarını izledi. Vatandaşlar, itfaiye aracının geçişini sağlamak için park halindeki araçları iterek uzaklaştırdı. Yangın sonucu çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.