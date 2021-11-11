Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sırasında bina sakinleri canlarını zor kurtarırken, bir kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesi Akar Sokak üzerinde yer alan 5 katlı binanın en üst katında çıktı.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında en üst kat ve çatı katı kullanılamaz hale gelirken, yangın bina sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

1 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

İtfaiye ekiplerinin iki ayrı sokak üzerinden müdahale ettiği yangın yaklaşık yarım saat sonra söndürülürken, dumandan zehirlenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

5 katlı binanın boşaltılarak güvenlik önlemi alındığı binanın elektrik ve doğalgazı ekiplerce kesilirken, polis ekipleri de sık sık çevreyi kontrol etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa’da çatıda başlayan yangın korku dolu anlar yaşattı ViDEO