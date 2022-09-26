Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da, çatıda yakalanan hırsızlık şüphelisi: Uyumak için girdim

Bursa'da, çatıda yakalanan hırsızlık şüphelisi: Uyumak için girdim

Çatıda yakalanan Ahmet Ç., üzerinden bıçak, el feneri, tornavida gibi malzemeler çıkmasına rağmen, çatıya uyumak için girdiğini iddia etti.