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- Bursa'da, çatıda yakalanan hırsızlık şüphelisi: Uyumak için girdim
Bursa'da, çatıda yakalanan hırsızlık şüphelisi: Uyumak için girdim
Çatıda yakalanan Ahmet Ç., üzerinden bıçak, el feneri, tornavida gibi malzemeler çıkmasına rağmen, çatıya uyumak için girdiğini iddia etti.
- 26.09.2022 - 17:33
- Güncelleme : 26.09.2022 - 17:51
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Sevinç Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmana ihbar üzerine gelen polis ekipleri, çatıda Ahmet Ç. (45) isimli şahsı yakaladı.
Şüphelinin üzerinden bıçak, el feneri, tornavida ve hırsızlık için kullanılacağı değerlendirilen çeşitli aletler çıktı.
“Derdimi anlatamıyorum, uyumak için çıktım”
DHA’nın haberine göre; Ahmet Ç., apartmanda oturanların "Buraya neden çıktın?" sorusuna, "Sadece uyumak için girmiştim. Sesinizi duyunca kalkmak zorunda kaldım. Derdimi anlatamıyorum, uyumak için çıktım.” yanıtını verdi.
Polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Ç., sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Bursa'da, çatıda yakalanan hırsızlık şüphelisi: Uyumak için girdim VİDEO