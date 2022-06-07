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    Bursa'da çekçekli hırsızın rahatlığı pes dedirtti

    Çekçek arabalı hırsızın yoldaki mazgalları çalıp, ortadan kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 07.06.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:58
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    Bursa'da çekçekli hırsızın rahatlığı pes dedirtti

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'ne gece saatlerinde çekçek arabasıyla gelen hırsız, yerde bulunan mazgalları yerinden sökerek arabasına koydu.

    Şüphelinin hırsızlık anları ise mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Bursa'da yoldaki mazgalları çalan çekçekli hırsız kamerada

    Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı

    Kameraya yansıyan görüntülerde, şüphelinin mazgalları çaldığı esnadaki rahatlığı görenlere pes dedirtti.

    Mahallelinin şikayeti üzerine ise polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da çekçekli hırsızın rahatlığı pes dedirtti #1

    Bursa da çekçekli hırsızın rahatlığı pes dedirtti #2

    Bursa da çekçekli hırsızın rahatlığı pes dedirtti #3


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