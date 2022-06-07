- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da çekçekli hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Bursa'da çekçekli hırsızın rahatlığı pes dedirtti
Çekçek arabalı hırsızın yoldaki mazgalları çalıp, ortadan kaybolduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 07.06.2022 - 12:37
- Güncelleme : 07.06.2022 - 12:58
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi'ne gece saatlerinde çekçek arabasıyla gelen hırsız, yerde bulunan mazgalları yerinden sökerek arabasına koydu.
Şüphelinin hırsızlık anları ise mahallede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da yoldaki mazgalları çalan çekçekli hırsız kamerada
Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı
Kameraya yansıyan görüntülerde, şüphelinin mazgalları çaldığı esnadaki rahatlığı görenlere pes dedirtti.
Mahallelinin şikayeti üzerine ise polis olayla ilgili soruşturma başlattı.