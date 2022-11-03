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Bursa'da çekici yan yattı
Nilüfer'de park yeri haricindeki yerlere park edilen araçları kaldıran çekici bir aracı alırken yan yattı.
- 03.11.2022 - 17:33
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yanlış yere park edilen araçları kaldıran çekici kaza yaptı.
Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde yanlış parklanma yapan bir minibüsü kaldırmak isteyen çekicinin ön sağ hidrolik ayağı kırılınca sağ yattı.
Araçlar kaza yerinden kaldırıldı
İHA'nın haberine göre, iki aracın zarar gördüğü kazada yaralanan olmazken, araçlar kaza yerinden kaldırıldı.