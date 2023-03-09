Bursa’da cep telefonu çalan hırsız, görevliye selam verdi Müşteri olarak girdiği otelde, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, 16 bin TL değerinde cep telefonunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Kırcaali Mahallesi’ndeki bir otele müşteri olarak giren kişi, resepsiyon görevlisinin bir anlık dalgınlığından faydalandı.

Telefonu çaldı, selamı çaktı

Şüpheli, piyasa değeri 16 bin TL olan cep telefonunu aldığı gibi cebine attı.

Rahat tavırlarıyla dikkati çeken şüpheli, hırsızlık sonrası kendisine bakan resepsiyon görevlisine de selam verdi.

O anlar kamerada

Kısa bir süre daha otelde kalan şüpheli, sonrasında hızlıca kaçtı.

Tüm bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, şüpheli henüz bulunamadı.