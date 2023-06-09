Bursa'da çevredekileri umursamayan otomobil sürücüsü dakikalarca drift attı Bir otomobil sürücüsü trafikte Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak hem diğer sürücüleri, hem de çevredekileri bezdirdi. Korku dolu anlar kameraya kaydedildi.

İHA

Trafikte hem kendi canını hem de vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler korku dolu onlara sebep oluyor.

Yaşanan olayların önüne geçmek isteyen ekipler denetimleri her geçen gün sıklaştırıyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yeni bir olay daha yaşandı.

Bir otomobil sürücüsü trafikte Şahin marka aracıyla dakikalarca drift atarak hem diğer sürücüleri, hem de çevredekileri bezdirdi.

Otomobil sürücüsü gece yarısı ne kendini ne de çevredekileri düşündü.

O anlar kaydedildi

Trafik magandasının dakikalarca kavşakta yanlayarak döndüğü anlar vatandaşların kamerasına yansıdı.

Kimseyi umursamayan trafik magandası sürücünün yanlayarak dönmesine kimse anlam veremedi.