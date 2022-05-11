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- Bursa'da ceza yiyen motosikletli makbuzu yırttı
Bursa'da ceza yiyen motosikletli makbuzu yırttı
- 11.05.2022 - 16:33
- Güncelleme : 11.05.2022 - 17:25
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki polis ekipleri, kazaları günden güne artan motosikletlilere yönelik uygulama başlattı.
Bu bağlamda, kask kullanmadığı tespit edilen bir sürücü durduruldu.
Plaka ve kask takmamaktan ceza yedi
İHA'nın haberine göre, sürücü Raşit I.'ya aracına plaka takmamaktan 3 bin 91 TL, Kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.
Basın mensuplarını gören sürücü, motosikletin koltuğunun altından çıkardığı plakayı eline alarak, "Şöyle de çek" dedi.
Bursa'da ceza yiyen motosikletli makbuzu yırttı ViDEO
"Kaza yaptım diyorum anlamıyorsunuz"
Kazanın ardından plakasının yerinden çıktığını söyleyen sürücü, "Cumartesi günü kaza yaptım. Bana 3 bin 287 TL cezai işlem uygulandı. Kaza yaptım diyorum anlamıyorsunuz." diyerek ceza makbuzunu yırtıp attı.
Bir diğer yandan adeta şov yapan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.