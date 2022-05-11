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    Bursa'da ceza yiyen motosikletli makbuzu yırttı

    İnegöl ilçesinde kask kullanmayan ve plaka takmayan sürücüye ceza yağdı. Öfkeli sürücü ise adeta şov yaparak ceza makbuzunu parçaladı.
    • 11.05.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 17:25
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    Bursa'da ceza yiyen motosikletli makbuzu yırttı

    Bursa'nın İnegöl ilçesindeki polis ekipleri, kazaları günden güne artan motosikletlilere yönelik uygulama başlattı.

    Bu bağlamda, kask kullanmadığı tespit edilen bir sürücü durduruldu.

    Plaka ve kask takmamaktan ceza yedi

    İHA'nın haberine göre, sürücü Raşit I.'ya aracına plaka takmamaktan 3 bin 91 TL, Kask kullanmamaktan 196 TL cezai işlem uygulandı.

    Basın mensuplarını gören sürücü, motosikletin koltuğunun altından çıkardığı plakayı eline alarak, "Şöyle de çek" dedi.

    Bursa'da ceza yiyen motosikletli makbuzu yırttı ViDEO

    "Kaza yaptım diyorum anlamıyorsunuz"

    Kazanın ardından plakasının yerinden çıktığını söyleyen sürücü, "Cumartesi günü kaza yaptım. Bana 3 bin 287 TL cezai işlem uygulandı. Kaza yaptım diyorum anlamıyorsunuz." diyerek ceza makbuzunu yırtıp attı.

    Bir diğer yandan adeta şov yapan sürücü, hızla bölgeden uzaklaştı.


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