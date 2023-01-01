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    Bursa'da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu

    Kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından, kayınvalidesini ise bacağından vuran saldırgan gözaltına alındı.
    • 01.01.2023 - 10:23
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    Bursa'da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cezaevinden yeni çıkan genç dehşet saçtı.

    21 yaşındaki M. E. kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından 39 yaşındaki kayınvalidesini Birgül E. ise bacağından vurarak yaraladı.

    Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı.

    Sağlık durumları ağır

    Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi.

    Şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Bursa da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu #1

    Bursa da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu #2

    Bursa da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu #3

    Bursa da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu #4


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