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- Bursa'da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu
Bursa'da cezaevinden çıkan genç önce dini nikahlı eşini ve kayın validesini vurdu
Kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından, kayınvalidesini ise bacağından vuran saldırgan gözaltına alındı.
- 01.01.2023 - 10:23
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde cezaevinden yeni çıkan genç dehşet saçtı.
21 yaşındaki M. E. kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından 39 yaşındaki kayınvalidesini Birgül E. ise bacağından vurarak yaraladı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı.
Sağlık durumları ağır
Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi.
Şüpheli gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre, olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.