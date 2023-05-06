Bursa'da CHP seçim bürosunda çocuğa şiddet: Kaynar çayla döküp yaktı
İHA

Son yıllarda, özellikle siyasi isimlerin saçtıkları nefret tohumlarıyla mültecilere yönelik şiddet olayları artıyor.

Bu kez ise olayın adresi ve hedef çocuk...

Orhangazi ilçesinde akşam saatlerine meydana gelen korkunç olay, sınırları adeta zorladı.

Suriyeli çocuğa şiddet

Elinde rüzgar gülü ile kentte bulunan CHP bürosuna gelen 10 yaşındaki uyruklu çocuk, burada tepki gördü.

Ardından seslerin yükselmesiyle çocuk bürodan koşarak ayrılmak istedi.

Bursa'da CHP seçim bürosunda çocuğa şiddet: Kaynar çayla döküp yaktı

Sıcak çayla yaktı: Tutuklandı

Bu sırada M.A. isimli şahıs, çocuğu kovalarken arkasından sıcak çayı sırtına doğru fırlattı.

Şikayet üzerine savcılığa sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da CHP seçim bürosunda çocuğa şiddet: Kaynar çayla döküp yaktı
Bursa'da CHP seçim bürosunda çocuğa şiddet: Kaynar çayla döküp yaktı