Bursa'da CHP seçim bürosunda çocuğa şiddet: Kaynar çayla döküp yaktı Bölgede bulunan seçim bürosuna giren 10 yaşındaki çocuğun sırtına kaynar çay fırlatan ve birinci derece yanıklar oluşmasına neden olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Son yıllarda, özellikle siyasi isimlerin saçtıkları nefret tohumlarıyla mültecilere yönelik şiddet olayları artıyor. Bu kez ise olayın adresi Bursa ve hedef çocuk... Orhangazi ilçesinde akşam saatlerine meydana gelen korkunç olay, sınırları adeta zorladı. Suriyeli çocuğa şiddet Elinde rüzgar gülü ile kentte bulunan CHP seçim bürosuna gelen 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, burada tepki gördü. Ardından seslerin yükselmesiyle çocuk bürodan koşarak ayrılmak istedi. Sıcak çayla yaktı: Tutuklandı Bu sırada M.A. isimli şahıs, çocuğu kovalarken arkasından sıcak çayı sırtına doğru fırlattı. Şikayet üzerine savcılığa sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.