Bursa'da CHP seçim bürosunda çocuğa şiddet: Kaynar çayla döküp yaktı

İHA
Son yıllarda, özellikle siyasi isimlerin saçtıkları nefret tohumlarıyla mültecilere yönelik şiddet olayları artıyor.
Bu kez ise olayın adresi Bursa ve hedef çocuk...
Orhangazi ilçesinde akşam saatlerine meydana gelen korkunç olay, sınırları adeta zorladı.
Suriyeli çocuğa şiddet
Elinde rüzgar gülü ile kentte bulunan CHP seçim bürosuna gelen 10 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, burada tepki gördü.
Ardından seslerin yükselmesiyle çocuk bürodan koşarak ayrılmak istedi.
Sıcak çayla yaktı: Tutuklandı
Bu sırada M.A. isimli şahıs, çocuğu kovalarken arkasından sıcak çayı sırtına doğru fırlattı.
Şikayet üzerine savcılığa sevk edilen şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.