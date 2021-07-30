Bursa'da çıkan yangına zamanında müdahale

Mustafakemalpaşa’da çıkan orman yangına zamanında müdahale edilerek, faciadan dönüldü. 2 arazöz, 1 ilk müdahale aracı ve 12 kişilik ekiple yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan kırsal Osmaniye Mahallesi’nde, akşam saatlerinde yangın çıktı.

Ormanlık alanda çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler müdahale etti.

Kısa sürede bölgeye gelen 12 kişilik ekip, yangına zamanında müdahale etmeyi başardı.

YANGINA YOL KENARINA ATILAN İZMARİT NEDEN OLDU

Yol kenarına atılan izmarit nedeniyle çıktığı belirlenen yangın kontrol altına alınırken, yoğun çam ağaçlarının bulunduğu ormanda soğutma işlemleri yapıldı.

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, büyümeden söndürülen yangının ardından önemli uyarılarda bulundu.

"PİKNİK YAPARKEN ATEŞ YAKMAYIN.."

Türkiye’nin orman yangınları konusunda hassas bir dönemden geçtiğine dikkat çeken yetkililer, Mustafakemalpaşa’nın yüzde 52’sinin ormanlık alanlardan oluştuğunu belirterek, yaz döneminde vatandaşların ormanda piknik için ateş yakmamaları ve yerlere izmarit atmamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Devriyelerin 7/24 nöbet başında olduğunu kaydeden yetkililer, ormanda duman görülmesi halinde dahi vatandaşların 112 ve 177 numaralı ücretsiz telefonlardan ihbarda bulunabileceklerini dile getirdi.