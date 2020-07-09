Dolar
6.8624
0.0233%
Euro
7.8004
0.3241%
Altın
1810.75
0.0845%
Borsa
118712.51
0%
G. Altın
400.012
0.2757%
Bitcoin
64450.18
0.0773%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu

    Aydınlatma amacıyla mum yakılan barakada çıkan yangın, iki ev ve bir iş yerini kullanılamaz hale getirdi.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 09:03
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu

    Bursa'nın Karacabey ilçesinde barakada mumdan yangın çıktı.

    Saadet Mahallesi'nde bir barakada yalnız yaşayan 80 yaşındaki İsmail Döngel'in aydınlatma amacıyla kullandığı mum yüzünden, içinde çok miktarda çöp bulunan baraka alev aldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu ViDEO

    DUMANDAN ETKİLENDİ

    Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail Döngel, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu #1

    2 EV, 1 İŞ YERİ, 4 KÖPEK

    Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangında, İsmail Döngel tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.

    Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu #2

    MAHALLELİ SEFERBER OLDU

    Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta'nın da öncülüğünde mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahalleli yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

    EKİPLER YETERSİZ KALDI

    Öte yandan olay yerine gelen ilk itfaiyenin tankerinde su bulunmadığı iddia edilirken, vatandaşlar ekiplerin yetersiz kaldığını öne sürdü.

    Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu #3

    Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu #4

    Görüş Bildir