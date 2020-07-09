Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu

Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu

Aydınlatma amacıyla mum yakılan barakada çıkan yangın, iki ev ve bir iş yerini kullanılamaz hale getirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde barakada mumdan yangın çıktı.

Saadet Mahallesi'nde bir barakada yalnız yaşayan 80 yaşındaki İsmail Döngel'in aydınlatma amacıyla kullandığı mum yüzünden, içinde çok miktarda çöp bulunan baraka alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da çıkan yangında iki ev ve iş yeri kül oldu ViDEO

DUMANDAN ETKİLENDİ

Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail Döngel, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

2 EV, 1 İŞ YERİ, 4 KÖPEK

Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangında, İsmail Döngel tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.





MAHALLELİ SEFERBER OLDU

Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta'nın da öncülüğünde mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahalleli yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

EKİPLER YETERSİZ KALDI

Öte yandan olay yerine gelen ilk itfaiyenin tankerinde su bulunmadığı iddia edilirken, vatandaşlar ekiplerin yetersiz kaldığını öne sürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



