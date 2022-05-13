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Bursa'da cinnet getirip, evini ateşe verdi

Bursa'da cinnet getirip, evini ateşe verdi

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen adam, cinnet getirip evini yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ise yangını 1 saatte söndürebildi.