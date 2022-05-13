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Bursa'da cinnet getirip, evini ateşe verdi
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen adam, cinnet getirip evini yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ise yangını 1 saatte söndürebildi.
- 13.05.2022 - 09:35
- Güncelleme : 13.05.2022 - 10:21
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 75.Yıl Mahallesi’nde cinnet getiren 35 yaşındaki, R.D. adam psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe yaktı.
Alevler kısa sürede tüm evi sararken dumanları görenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
1 saatte söndürüldü
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerine yangına yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına alındı.
Hastaneye kaldırıldı
İHA'nın haberine göre; cinnet getiren adam ise tedbir amaçlı tedavi altına alınarak Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'da cinnet getirip, evini ateşe verdi ViDEO