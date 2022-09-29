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    Bursa'da cins köpeği 4'üncü kez çalınan adam: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz

    Daha önce de hırsızlık olaylarıyla karşılaşan şahıs, her seferinde para ödülü vererek köpeğine kavuştu. Bu kez maddi durumu olmadığını belirten genç adam hırsızlara seslendi.
    • 29.09.2022 - 10:07
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    Bursa'da cins köpeği 4'üncü kez çalınan adam: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz

    Son günlerde cins köpeklerin kaçırılma olayı artmaya başladı.

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Ramazan Koç, 4 yıl önce köpek sahiplenmeye karar verdi.

    Amerikan Cocker Spaniel cinsi köpeğe bakmaya başlayan Koç, zamanla büyük sevgi beslemeye başladı.

    Çalınan köpeği için ödül verdi

    'Tek dostum' olarak bahsettiği köpeği daha önce 3 kez çalındı. Her defasında para ödülüyle ilan veren Koç, köpeğini geri almayı başardı.

    Bursa da cins köpeği 4 üncü kez çalınan adam: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz #1

    4'üncü kez çalındı

    İHA'nın aktarımına göre; şimdilerde ise köpeği 4 'üncü kez çalındı. Bu kez ödül verecek durumu olmadığını belirten genç adam, hırsızlara seslendi.

    "Birbirimize çok alıştık"

    Köpeğiyle arkadaş gibi olduklarını ifade eden Ramazan Koç, "4 yıldır beraberiz, birbirimize çok alıştık. Bundan önce 3 defa çalındı. Her defasında ilan verip para ödülüyle geri almayı başardım. Yalnız bu defa ödül verecek gücüm yok. Alanlara sesleniyorum, lütfen geri getirsinler. Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz" dedi.

    Bursa da cins köpeği 4 üncü kez çalınan adam: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz #2

    Bursa da cins köpeği 4 üncü kez çalınan adam: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz #3


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