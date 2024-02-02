DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Hasret D.’nin (35) kullandığı cip, dönüş yaptığı sırada karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki N.B.'ye çarptı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı genç kız, ambulans ile Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İki bacağı da kırıldı
Tedaviye alınan N.B.'nin iki bacağının kırıldığı ve ameliyatla platin takıldığı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan sürücü Hasret D.'nin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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