İHA
Bursa'nın İznik ilçesinde Boyalıca Mahallesi'nde akıllara durgunluk veren kaza yaşandı.
Gürkan Korkmaz idaresindeki 10 AFC 053 plakalı civciv yemi yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Bunun ardından yol ayırımından dönüş yaptığı sırada devrildi.
Sürücü yara almadı
Sürücü Gürkan Korkmaz ve yanında bulunan yolcu olan oğlu Ayhan Korkmaz kazayı yara almayan atlattı.
O anlar kaydedildi
Tırın dorsesinde bulunan yemler yola dökülürken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.