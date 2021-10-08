Bursa'da çocuğunun annesini öldüren şahıs: Ben kitap okuyan bir kişiydim

Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla yaralayarak ölümüne neden olan şahsın, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Bursa'da bugün boşanma aşamasındaki eşini öldüren Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına başlandı.

Evliliklerini bitirme kararı alan çift, boşanma davası açtı. Maktul Aygün Yıldız, sabah işe giderken Yıldız'la karşılaştı.

İkili bir anda tartışmaya başlayınca saldırgan eş, belindeki silahla genç kadına üç el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Kanlar içinde yerde yatan kadını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

TESLİM OLDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk annesi Aygül Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cani eşin peşine düşen polis ekipleri, Yıldız'ın saklandığı adresi tespit etti.

Balkondan polislere bağıran şüpheli, ekiplerin 1,5 saat süren ikna çabalarının ardından teslim oldu.

Sorgulamasının ardından adliyeye çıkartılan Yıldız, tutuklandı.

"BEN KİTAP OKUYAN BİR KİŞİYDİM"

Hakkında, Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşine karşı kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Yıldız'ın yargılanmasına başlandı.

Sanık Mehmet Yıldız, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mehmet Yıldız savunmasında şunları söyledi:

"Ne zaman ki, Aygül'ün ailesinin oturduğu binadaki daireye taşındık, aramızda sorunlar yaşanmaya başlandı. Bir gün sinirlenip, üç gün eve gitmedim. Geri dönünce beni evimize almadı. Sorunlarımız hep devam etti. Hakkımda, evden uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Öyle ki, çocuğumu göremez hale geldim. Olay günü, anne ve babamın evinde kalıyordum. Sabah temizlik yapılacak diye silahı yanıma aldım. Satmayı da düşünüyordum.

Konuşmak için Aygül’ün yanına gittim. Yolda konuşmaya başladık. Kendisine, 'Neden böyle yapıyorsun, çocuğumuzu benden uzaklaştırıyorsun?' diye sordum. Yüzüme tükürüp, 'Sen, ne biçim erkeksin. Artık çocuğu göremeyeceksin' dedi. Silahımı göstererek kendisini uyardım. Bu kez, yüzüme bir kez daha tükürüp, 'beni vuramazsın' dedi. Sonrasında, tabancamla ona ateş ettim. Kendime geldiğimde babamın evindeydim. Ben, kütüphaneye giden, sürekli kitap okuyan, hiçbir kötü alışkanlığı olmayan bir kişiydim. Başımıza böyle bir olay nasıl geldi bilmiyorum." dedi.

"BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLADIM"

Aygül Yıldız'ın babası Rafet Yıldırım, mahkemede verdiği ifadede, "Yalan söylüyor. Bizlere dahi sürekli küfürler ediyordu. Huzursuzluk ve olaylar çıkartıyordu. Olay günü kızımı uğurladıktan bir süre sonra silah sesi duydum. İçim 'cız' etti. Bir şey olduğunu anladım. Korktuğum başımıza geldi. İnsan, yavrusunun annesini nasıl öldürür?" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Rahmiye Yıldırım ise ifadesinde, torununun hala olayın korku ve paniğini yaşadığını belirterek, "En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı eksik evrakların beklenip, tanıkların dinlenmesi için ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.





