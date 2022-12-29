Bursa’da, çocuklara işkence davası: Morlukları soranlara düştü dediler

Çocuklarına işkence yaptıkları gerekçesi ile tutuklanan Suriyeli anne ve babanın, çocukların yüzündeki morlukları soranlara “Düştükleri için morardı” dedikleri öğrenildi.

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta, 23 Aralık’ta akşam saatlerinde, Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan’ın yaşadığı tek katlı evden çığlık sesleri yükseldi.

Durumdan şüphelenen komşular ile ailenin yakınları, bir süre aileyi takip etti. Yaşları 2 ile 10 arasında değişen 4 çocuğa işkence yapıldığı anlaşıldı.

İşkenceyi kayda aldı

Ailenin bir yakını, anne Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile kayda aldı.

Görüntülerde, Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü.

Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darbedilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar olduğu belirlendi. Görüntüleri kayda alan şahsın adı açıklanmadı.

Şahsın görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. İşkenceci ebeveynler tutuklandı Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri, aileyi takibe aldı.

Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ. (2) isimli çocuklarına işkence yaptığı belirlendi.

Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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“Eşim istediği için dövdüm”

Hanan Ramadan'ın ifadesinde kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm." dediği öğrenildi. Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok.” şeklinde ifade verdiği belirtildi.

Çocuklar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Olayın olduğu gün çöp atmak için kapının önüne indiği sırada polis ekiplerini gören Rayyan El İsa ile Hanan Ramadan'ın komşusu Fikriye Kartal, "Kadın kapıyı açmayınca polis memurları beni çağırdı. 'Hayır olsun? Ne oldu?' diye sordum. Çocuklara şiddet olayı olduğunu söylediler. Videoları gösterdiler. Görüntülerde çocukların sırtında darp izleri vardı. Ekipte kadın memur olmadığı için ben de içeri girdim. Çocukların sırtına baktım." dedi.

Evden sürekli tartışma sesi geldiğini ve Hanan Ramadan’ın çocuklarından birine sokakta tokat atarken de komşularının gördüğünü belirten Kartal, Rayyan El İsa'nın iki eşinin bulunduğunu, ikisinin aynı evde yaşadığını da söyledi.

2 eşi, 7 çocuğu aynı evde

DHA'nın haberine göre; Kartal, "Kadının belki psikolojik sorunları var. İki kadın evde. 4'ü birinden, 3'ü birinden çocukları var. Geri dönüşüm işinde çalışıyor adam. Çöplerden karton topluyor. Adam vurdumduymaz biri." ifadelerini kullandı.

“Komşum çocuğun yüzünün mor olduğunu görmüş”

Evden sürekli kavga sesinin geldiğini belirten Kartal, "Kadınların kavga sesini duyuyorduk ama çocukların ağlama seslerini duymadık. Ama komşum çocuğun yüzünün mor olduğunu görmüş, kadına sorduğunda çocuğun düştüğünü söylemişler." dedi. Mustafa Kartal da "Kadınla erkek tartışıyordu. Duyuyorduk." diye konuştu.