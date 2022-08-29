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Bursa’da, çocukların kavgasına büyükler dahil oldu
Çocukların kavgası ile başlayan mesele, büyüklerin de dahil olması ile büyüdü. Bıçakların çekildiği kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 29.08.2022 - 17:37
- Güncelleme : 29.08.2022 - 17:44
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Başaran Mahallesi'nde çocukların kavgasına büyükler de karışınca olay bir anda büyüdü.
Bilinmeyen bir sebeple yaşanan kavgada taraflar birbirlerine girdi. Birbirlerine bıçak çeken taraflara, çevredekiler müdahale etti.
Olay anları kamerada
İHA’nın haberine göre; çevredekilerin müdahalesi ile sakinleşen taraflar, herhangi bir yaralanmaya yol açmadan olay yerinden uzaklaştı.
Yaşanan anlardan geriye, cep telefonu ile çekilen görüntüler kaldı.
Bursa’da, çocukların kavgasına büyükler dahil oldu VİDEO