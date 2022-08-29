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Bursa’da, çocukların kavgasına büyükler dahil oldu

Bursa’da, çocukların kavgasına büyükler dahil oldu

Çocukların kavgası ile başlayan mesele, büyüklerin de dahil olması ile büyüdü. Bıçakların çekildiği kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.