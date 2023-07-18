Bursa'da çocukların okul kavgasında bir baba öldü : 1 tutuklama Çocukların okulda kavgasının ardından yol karşılaşan babaların kavgasında kan aktı. Oğlunun arkadaşının babasını vuran adam, "Kendimi korumak için havaya ateş edeceğim sırada, tabanca ateş aldı. Pişmanım, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum” diyerek silahı suçladı.

DHA

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, kavga eden iki çocuk yüzünden dehşet saçıldı.

35 yaşındaki Ömer Şehzade ile 37 yaşındaki İbrahim Çağan'ın çocukları okulda kavga etti.

Ömer Şehzade, akrabalarıyla yolda yürürken İbrahim Çağan ile karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İbrahim Çağan, belinden çıkardığı tabancayla Ömer Şehzade’ye ateş etti.

Yaralı adam hayatını kaybetti

Göğsünden yaralanan Şehzade kanlar içinde yere yığılırken, Çağan ise kaçtı.

Kardeşi tarafından özel araçla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Ömer Şehzade, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından soruşturma başlatan Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüpheli İbrahim Çağan'ı ruhsatsız tabancasıyla birlikte yakalayıp, gözaltına aldı.

"Öldürmek amacıyla yapmadım"

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen İbrahim Çağan, burada verdiği ifadesinde, kendi çocuğuyla Ömer Şehzade'nin çocuğunun okulda kavga ettiğini belirterek, şöyle dedi:

Akşam da Ömer Şehzade ile yolda karşılaştık. Yanında akrabaları vardı ve kalabalıktılar. Bana 'O çocuğun babası sen misin?' diye sordu. Ben de 'Evet' deyince bana tokat attı.



Yanındakilerin üzerime doğru geldiğini görünce, korkutmak amacıyla havaya ateş etmek istedim. O sırada tabanca ateş aldı. Öldürmek amacıyla yapmadım. Havaya sıkacaktım. Pişmanım.

Şüpheli tutuklandı

İbrahim Çağan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Ailesinin ve çocuklarının dışlandığını söyledi

Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan İbrahim Çağan’ın yargılanmasına başlandı.

Duruşmada, tutuklu sanık Çağan ile öldürülen Ömer Şehzade’nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan İbrahim Çağan, Bursa’ya birkaç yıl önce Şanlıurfa’dan geldiklerini ve mahalle halkı tarafından kendisinin ve çocuklarının dışlandığını öne sürdü.

"Bu şahısla aramda daha önceden hiçbir husumet yoktur"

Oğulları İ.Ç. ile C.Ç.’nin (14) okulda akran zorbalığına maruz kaldığını, maktul Ömer Şehzade’nin de oğlu İ.Ç.’nin okul bahçesinde boğazını sıktığını iddia ederek, şöyle dedi:

Ömer Şehzade isimli şahsı daha önceden tanımıyorum. Bu şahısla aramda daha önceden hiçbir husumet yoktur Oğlum Cuma ile şahsıma yönelik olarak birtakım kişiler tarafından saldırılar gerçekleşti.



Ben de saldırılar ile ilgili şikayet başvurusunda bulundum. Oğlum İ.Ç'ye yönelik saldırılar için de İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürlüğüne gidip şikayetlerde bulundum.

"Kendimi korumak için havaya ateş edeceğim sırada, tabanca ateş aldı"

Olay günü Ömer Şehzade ile yolda karşılaştıklarını söyleyen Çağan, şöyle konuştu:

Olay günü, arkadaşım Erkan S.ile alışveriş yapmak için evden çıktım. Yolda yürürken okulun durağında Ömer Şehzade’yi gördüm. Ömer Şehzade yanıma geldi ve oğlumu göstererek, ‘Bu senin oğlun mu?’ dedi. Ben de "Evet, benim oğlumun boğazını sıkan sen misin?’ diye sordum.



Bana ‘Evet bendim’ dedi ve küfretmeye başladı. Bir anda tartışmaya başladık. 30-40 kişi bizi ayırmak için yanımıza geldi. Bizi ayırmak için gelenlerin bana saldıracağını düşündüm. Ben daha önce şikayetlerde bulunduğum için, herkesin üstüme geldiğini düşünerek, kendimi korumak için tabancamı çıkardım.



Namluya bir tane mermi sürdüm. Kendimi korumak için havaya ateş edeceğim sırada, tabanca ateş aldı ve Ömer isimli şahıs vuruldu. Ömer Şehzade’nin ölümünden dolayı pişmanım, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum.

"Bu insanın oğlu, sürekli benim oğluma küfür ediyordu"

Duruşmada ifade veren Ömer Şehzade’nin eşi Esra Şehzade (27) ise eşi hakkındaki suçlamaları reddederek, hem İbrahim Çağan’ın hem de ailesinin mahalleye taşındıkları günden itibaren sorun çıkardığını söyledi.

Esra Şehzade, şu şekilde konuştu:

Hem mağdur olan biziz hem ölen benim eşim. Bu nasıl bir iş anlayamadım. Benim çocuğum, bunun çocuğu yüzünden hep şiddete uğradı. Bu insanın oğlu, sürekli benim oğluma küfrediyordu. Oğlum eve ne zaman gelse elleri, parmakları, gözleri hep mosmor oluyordu. Bu insan haindir. Bu adamdan şikayetçiyim.

Güvenlik kamerası belirleyecek

Tutuklu sanık İbrahim Çağan’ın avukatı Akif Emre Gözükara ise müvekkilinin ve çocuğunun, olay öncesinde maktul ve ailesi tarafından, defalarca tehdit edildiğini, bu tehditler sonucu müvekkilinin savcılığa suç duyurusunda bulunarak, kendini korumak amacıyla silah taşımaya başladığını söyledi.

Olaydan bir gün önce müvekkilinin çocuğunun, okul bahçesinde boğazının sıkıldığını ve bu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü olduğunu belirtti.

Gözükara, kendisini korumak için havaya ateş açmak isteyen müvekkilinin, Ömer Şehzade’yi yanlışlıkla vurduğunu söyleyerek, meydana gelen eylemin taksirle gerçekleştiğini, aksi kanaat halinde ise ‘yoğun haksız tahrik’in varlığının kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, eksik evrak ve güvenlik kamerası görüntülerinin beklenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.