Bursa'da çocukların sesine kızınca komşunu 6 yerinden vurdu

Çocukların çıkardığı ses yüzünden komşuyla tartışan bir şahıs, sinirlenince silahını çıkararak komşusuna ateş etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın giriş katında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

30 yaşındaki İsmet Y., 23 yaşındaki alt komşusu Süleyman Ö. ile çocukların ses yapmasına sinirlenerek tartışmaya başladı.

Tartıştığı komşusuna kurşun yağdırdı

Yaşanan sözlü tartışma ile beraber sinirlenen İsmet Y., belinden silahını çıkardı ve Süleyman Ö.’ye doğru ateş etmeye başladı.

Vücuduna altı mermi isabet eden genç adamın eşi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine ekipler olay yerine geldi ve yaralı Süleyman Ö. ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheli İsmet Y.'yi gözaltına aldı.

Cezaevine gönderildi

İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.