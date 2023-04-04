Bursa'da çocukların tartışması annelerin kavgasına döndü Bölgede oyun oynarken tartışmaya başlayan çocukların kavgasına büyükler dahil olunca ortalık daha da karıştı. O anlar kavga anı cep telefon kamerasına yansıdı.

İHA Bursa'da hareketli dakikalar yaşandı. Yıldırım ilçesinde sokakta oyun oynayan çocuklar anlaşmazlık yaşadı. Bunun üzerine kavga etmeye başlayan çocukları fark eden anneler, olaya dahil oldu. Anneler kavgaya tutuştu İlk olarak sözlü tartışma yaşanırken, tansiyon bir anda yükseldi. Ardından kadınlar yol ortasında kavgaya tutuştu. Bir süre kavga eden kadınları çevrede bulunan insanlar ayırdı. Ekipler geldi İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi, tarafları polis merkezine götürdü. Kadınların kavga etme anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.