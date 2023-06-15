Bursa'da çocukların torpil attığı kamyonet yandı Yıldırım'da üç çocuğun torpille oyunu pahalıya patladı. İtfaiyenin söndürdüğü kamyonet kullanılamaz hale geldi.

İHA

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi arasında gezinen 3 çocuk oyun oynamak için yanlarına torpil aldılar.

Bir süre gezinen çocuklar komşuları Mevlut Yurtseven'in park ettiği kamyonetin yanından geçerken, içlerinden biri elindeki torpili ateşe verip, kamyonetin kasasına attı.

Torpilin patlamasıyla çıkan alevler kısa sürede kamyonetin kasasını sardı.

Durumu gören Yurtsever, önce alevleri söndürmeye çalıştı ardından kamyonete binip aracı daha güvenli bir yere çekip itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kullanılamaz hale geldi

İhbar üzerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin sardığı kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerasında yangının çocuklar tarafından çıkarıldığı anlaşılınca mağdur komşu durumu savcılığa bildirdi.

Panik anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.