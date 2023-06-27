Bursa'da çocukların torpille oyunu pahalıya patladı Yıldırım'da park halindeki araca torpil atıp kaçan çocukların çıkardığı yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi Kocaman Sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar ellerindeki torpili komşularının park halindeki otomobiline atıp kaçtı.

Bir süre sonra patlayan torpilden çıkan alevler tüm otomobili sarmaya başlayınca çevredeki vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Araç tamamen yandı

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin sardığı otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlatırken, panik anları vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.