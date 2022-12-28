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    Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı

    4 çocuğuna işkence yapan Hanan Ramadan ile kocası Rayyan El İsa, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Devlet korumasına alınan 4 çocuğa yapılan işkence görüntüleri de ortaya çıktı.
    • 28.12.2022 - 11:02
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    Bursa'da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı

    Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Doğan Sokak’ta Rayyan El İsa ile eşi Hanan Ramadan’ın yaşadığı evden gelen çığlıkları duyan komşuları ile ailenin yakınları, durumdan şüphelendi.

    Bir süre aileyi takip eden komşuları ile yakınları, anne Hanan Ramadan’ın çocuklarına şiddet uyguladığını gördü.

    Ailenin bir yakını ise Ramadan’ın, çocuklarının ağzını koli bandıyla kapattıktan sonra çakmakla vücutlarını yaktığı anları cep telefonu ile görüntüledi.

    Şiddet anlarını kaydedip polise şikayet etti

    İsmi açıklanmayan kişinin, görüntüleri paylaşıp şikayetçi olması üzerine polis harekete geçti. Cumhuriyet savcılığından izin alan polis ekipleri aileyi takibe aldı.

    Yapılan araştırma sonrası Hanan Ramadan ve Rayyan El İsa'nın, R.İ. (10), A.İ. (6), A.İ. (5) ve R.İ.’ye (2) işkence yaptığı belirlendi.

    Tutuklandılar

    Gözaltına alınan anne ile baba, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm"

    Hanan Ramadan'ın kocasını suçlayıp, "O istediği için ben çocuklarımızı dövdüm." dediği, Rayyan El İsa'nın ise "Benim olaydan haberim yok." diye ifade verdiği öğrenildi.

    Çocuklar ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına alındı.

    Ağzını bantlayıp, çakmakla vücutlarını yakmış

    İşkence anlarının cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Ailenin bir yakınının kayda aldığı görüntülerde, Hanan Ramadan’ın çocuklarının ağzını koli bandıyla bantlayarak bağırmasını önlediği, ardından da çakmakla vücutlarının çeşitli bölgelerini yaktığı görüldü.

    Ayrıca evdeki paspas sopasıyla darp edilen çocukların, yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde oluşan morluklar da cep telefonu ile görüntülendi.

    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #1

    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #2

    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #3

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    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #5

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    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #7

    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #8

    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #9

    Bursa da çocuklarına işkence yapan anne ve baba tutuklandı #10


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