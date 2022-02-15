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- Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu
Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu
- DHA
- 15.02.2022 - 17:06
- Güncelleme : 15.02.2022 - 17:33
Bursa’da yaşayan 2 çocuk annesi G.K., eşi Ahmet Kandemir (35) ile tartıştıktan sonra 9 ve 14 yaşındaki çocuklarını da alarak, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'ndeki anne evine döndü.
Ahmet Kandemir, 14 Şubat tarihinde akşam saatlerinde eşi ile çocuklarını geri almak için kayınvalidesinin evine geldi.
Burada çift arasında çıkan tartışmaya Kandemir'in kayınbiraderi Mustafa Yılmaz da dahil oldu. Çıkan kavgada Yılmaz, evdeki pompalı tüfekle eniştesine ateş açtı.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çocuklarının gözü önünde vurulan Ahmet Kandemir, olay yerine hayatını kaybetti. İhbarla gelen ekipler, Kandemir'in cenazesini incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan Mustafa Yılmaz ise jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.