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Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu

Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu

Eşini ve çocuklarını geri almak için kayınvalidesinin evine giden Ahmet Kandemir, çıkan tartışmada eşinin kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu.