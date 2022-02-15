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    Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu

    Eşini ve çocuklarını geri almak için kayınvalidesinin evine giden Ahmet Kandemir, çıkan tartışmada eşinin kardeşi tarafından çocuklarının gözü önünde pompalı tüfekle vuruldu.
    • DHA
    • 15.02.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 17:33
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    Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu

    Bursa’da yaşayan 2 çocuk annesi G.K., eşi Ahmet Kandemir (35) ile tartıştıktan sonra 9 ve 14 yaşındaki çocuklarını da alarak, Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşpınar Mahallesi'ndeki anne evine döndü.

    Ahmet Kandemir, 14 Şubat tarihinde akşam saatlerinde eşi ile çocuklarını geri almak için kayınvalidesinin evine geldi.

    Burada çift arasında çıkan tartışmaya Kandemir'in kayınbiraderi Mustafa Yılmaz da dahil oldu. Çıkan kavgada Yılmaz, evdeki pompalı tüfekle eniştesine ateş açtı.

    OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

    Çocuklarının gözü önünde vurulan Ahmet Kandemir, olay yerine hayatını kaybetti. İhbarla gelen ekipler, Kandemir'in cenazesini incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    Gözaltına alınan Mustafa Yılmaz ise jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu #1

    Bursa’da, çocuklarının önünde pompalı tüfekle vuruldu #2

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