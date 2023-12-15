Haberler



3. Sayfa



Bursa'da çöp ev vakası! Kötü kokular gelmeye başlayınca...

Bursa'da çöp ev vakası! Kötü kokular gelmeye başlayınca... Bir apartmandan gelen koku üzerine harekete geçen komşular, ev sahibini şikayet etti. Şikayet üzerine eve gelen ekipler, bir kamyon dolusu çöp çıkardı.