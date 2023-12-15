Bursa'da çöp ev vakası! Kötü kokular gelmeye başlayınca...

İHA
Bursa'da ilginç bir olay meydana geldi...
Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi Kaya Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinden kötü kokular gelmeye başladı.
Durumdan rahatsız olan komşular ise çözümü ev sahibini şikayet etmekte buldu.
Evden çöp çıktı!
Yoğun koku nedeniyle komşuların şikayeti üzerine Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Savcılık kararıyla eve gelen polis, zabıta ve temizlik ekibi evdeki kamyon dolusu çöpleri topladı. Belediyeye bağlı ekiplerin temizlendiği ev, daha sonra ilaçlanıp tekrar sahibine teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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