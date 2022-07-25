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    Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

    Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı

    Bursa'da kiraladığı evi çöplüğe çeviren ve yaklaşık 1 yıldır da 9 yaşındaki yeğenini bu evde alıkoyan teyze Kamuran Pınar A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 25.07.2022 - 18:38
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 19:15
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    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi’nde kirayı ödemediği için ev sahibi tarafından mahkeme kararıyla Kamuran Pınar A.’nın (44) oturduğu evi 21 Temmuz Perşembe günü boşaltmaya gelen ekipler çilingirle içeri girdi.

    Evin giriş kapısının yanındaki dolaba yapıştırılan kağıtta "Eve girmeye kalkmayın sizi haneye tecavüzden mahkemeye veririm" yazılı kağıt dikkat çekti. Nilüfer Belediyesi ekipleri, temizlik çalışmasına başladıkları sırada bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti.

    Kapının arkasından dram çıktı

    Kapıyı kırarak içeri giren temizlik görevlileri, çöplerle dolu odada yarı baygın halde yatan Kamuran Pınar A.’nın yeğeni olan 9 yaşındaki Cem Muhammet A.’yı buldu.

    Çocuğun odada kilitlendiği ve tuvaletini dahi odaya yaptığının görülmesi üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

    Çocuk koruma altına alındı

    Çöp evde tutulan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

    Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı VİDEO

    Bursa da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı #1

    Kafede keyif yaparken yakalandı, tutuklandı

    Polis ekipleri tarafından merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı’nda bir kafede otururken gözaltına alınan teyze Kamuran Pınar A., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    "Hiçbir yardımı kabul etmiyordu. Kaçmasın diye kilitledim"

    Kamuran Pınar A. emniyetteki verdiği ifadede şu cümleleri kullandı:

    “Yeğenim Cem Muhammet A.’ya 18 aylıktan bugüne kadar annemle birlikte biz baktık. Annem 2020 yılında öldükten sonra ben bakmaya başladım. Kardeşim Yasemin A. (38), annemin vefatından sonra çocuğunu alıkoyduğuma dair şikayette bulundu. Cem de bunu duyunca bizimle irtibatı kesti. Yemek yemiyor, temizliği kabul etmiyordu. Son 4 ayda bu hale geldi. Ben de etrafa zarar vermesin ve kaçmasın diye kapıyı kilitledim.”

    Anne Yasemin A.’nın Antalya’da özel bir markette çalıştığı öğrenilirken, yeğenini alıkoyan teyzenin ise 4 aydır işsiz olduğu ortaya çıktı. Alıkoyan teyzenin eşinin ise güvenlik görevlisi olduğu belirtildi.

    Bursa'da yeğenini çöp evde kilitli tutan kadın gözaltına alındı VİDEO ARŞİV

    Bursa da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı #2

    Bursa da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı #3

    Bursa da çöp evde bulunan çocuğun teyzesi tutuklandı #4

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