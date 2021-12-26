Çöp konteynerinin ateşe verildiği anlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir” dedi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çöp konteyneri şüpheli şahıslar tarafından ateşe verildi.

O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ GÖSTERDİ

Kamera görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Belediye Başkanı Alper Taban, tepkisini, "Milli servete bile bile zarar vermek hainliktir.” diyerek gösterdi.

Olayın ardından İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Bursa’da, çöp konteynerinin ateşe verildiği anlar ViDEO

SAVCILIK AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.12.2021 tarihinde saat 19:00 sıralarında, 6 Eylül Caddesi'nde bulunan İnegöl Belediyesi'ne ait çöp konteynerine yanıcı madde koyan ve konteynerin kullanılmaz hale gelmesine neden olan şahıs/şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen Yakarak Kamu Malına Zarar Verme suçundan soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Şahıs veya şahısların kimlik bilgilerinin tespiti, yakalanarak gözaltına alınması için emniyet birimlerine gerekli talimatlar verilmiş olup, kamuoyuna saygıyla duyurulur."