Evin önünden çöp kovasını çalan hırsız, ertesi gün aynı noktada ikinci kez hırsızlık yaptı.

Bursa'da hırsız, aynı yerden iki kez çöp kovası çaldı.

Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde yaşanan olayda, hırsız, evin önünde duran çöp kovasını gözüne kestirdi.

ÇÖPÜ BOŞALTIP KOVAYI ÇALDI

Etrafta kimsenin olmadığından emin olan hırsız, çöp dolu kovayı kapının önüne boşalttı, ardından kovayla birlikte bölgeden uzaklaştı.

AYNI NOKTADA İKİNCİ HIRSIZLIK

Ev sahibi ise çöp kovasını bir gün sonra yeniledi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsızın ertesi gün yeni çöp kovasını da çaldığı öğrenildi.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

Bursa’da çöp kovası hırsızlığı yaşandı ViDEO