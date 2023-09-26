Bursa'da çöpleri yakarken ormanı yakan kişi gözaltına alındı Çöp yakılırken rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı. Bir köpeğin de telef olduğu yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda bir kişi çiftliğe yakın bölgede çöpleri ateşe verdi. Fakat rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı. Alevlerin büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın kontrol altına alındı Hem karadan hem de havadan müdahaleyle hızla kontrol altına alınan yangın faciaya yol açmadan söndürüldü. Alevlerin sıçradığı çiftlikte ise bir köpek telef oldu. O anlar kaydedildi Çiftlik sahibi duygusal anlar yaşarken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. 1 kişi gözaltına alındı Yangına sebep olduğu şüphesiyle 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)