Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda bir kişi çiftliğe yakın bölgede çöpleri ateşe verdi.
Fakat rüzgarın etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.
Alevlerin büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Yangın kontrol altına alındı
Hem karadan hem de havadan müdahaleyle hızla kontrol altına alınan yangın faciaya yol açmadan söndürüldü.
Alevlerin sıçradığı çiftlikte ise bir köpek telef oldu.
O anlar kaydedildi
Çiftlik sahibi duygusal anlar yaşarken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
1 kişi gözaltına alındı
Yangına sebep olduğu şüphesiyle 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)