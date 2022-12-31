Bursa'da cuma namazı çıkışı işlenen cinayetin nedeni belli oldu

Bursa'da cuma namazı çıkışı işlenen cinayetin nedeni belli oldu

Dün cuma namazı çıkışı Cafer Aydın'ı (65) tabancayla vurarak öldüren A.İ. (17) ifadesinde Aydın'ı, ona ait çay ocağında çalışırken alacağı parayı ödemediği için öldürdüğünü söyledi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi’nde dün saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Camisi’nde cuma namazı kılan Cafer Aydın, çıkışta A.İ.’nin tabancalı saldırısına uğradı.

Göğsüne ve bacağına birer kurşun isabet eden Cafer Aydın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı.

Kurtarılamadı

Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri A.İ.'yi, Görükle Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda suç aleti silahla yakalayıp, gözaltına aldı.

Alacağını ödemediği için öldürdü

Çocuk şubesine götürülen A.İ.’nin ifadesinde, Cafer Aydın'ın çay ocağında çalıştığını, alacağı olan parayı ödemediği için cinayeti işlediğini söylediği belirtildi.

DHA'nın aktardığına göre A.İ. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün ‘Adam öldürmek’ suçundan adliyeye sevk edildi.