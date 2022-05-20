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Bursa'da DAEŞ operasyonu: 3 gözaltı
Canlı bomba eylemi yapacağı şüphesi bulunan DAEŞ terör örgütü ile bağlantılı kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
- 20.05.2022 - 09:15
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı kişilerin adreslerini tespit ederek harekete geçti.
2021 yılından yürütülen soruşturma çerçevesinde Çorum’da yakalanarak tutuklanan yabancı uyruklu Muhammed Elali isimli örgüt mensubunun ikametinde ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemeler sonrası Bursa’da operasyon başlatıldı.
3 şüpheli yakalandı
TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu yabancı uyruklu Halid Aljasem, Enes Elgannem ve canlı bomba eylemi yapacağı yönünde bilgiler bulunan Süleyman Elhamud yakalanarak gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.