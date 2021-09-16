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    Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı

    Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir taksi, kaldırıma çıktı. Sürücü, yola dönmeyi başardığında arkadan gelen otomobilin ani fren yapmasıyla ikinci bir kazayı daha atlattı.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 10:28
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    Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı

    Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Yunuseli Bulvarı üzerinde sağ şeritte seyreden bir taksi, bir anda kaldırıma doğru yanlamaya başladı.

    Taksi sürücüsü, bir anda kendini kaldırımda bulunca, yola dönmek için çabaladı.

    Sürücü aracını kaldırımdan kurtulup yeniden yola dönmeyi başardığında, bir kaza tehlikesi daha atlattı.

    ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

    Arkadan gelen otomobil, son anda frene basarak muhtemel bir kazayı önledi.

    Taksi sürücüsünün dalgınlığı nedeniyle yaşanan olay, saniye saniye bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

    Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı #1

    Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı #2

    Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı #3

    Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı #4

    Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı #5

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