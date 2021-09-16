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Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı

Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı

Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir taksi, kaldırıma çıktı. Sürücü, yola dönmeyi başardığında arkadan gelen otomobilin ani fren yapmasıyla ikinci bir kazayı daha atlattı.