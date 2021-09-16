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- Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı
Bursa’da, dalgın taksi sürücüsü kaldırıma çıktı
Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı üzerinde seyir halindeki bir taksi, kaldırıma çıktı. Sürücü, yola dönmeyi başardığında arkadan gelen otomobilin ani fren yapmasıyla ikinci bir kazayı daha atlattı.
- İHA
- 16.09.2021 - 10:08
- Güncelleme : 16.09.2021 - 10:28
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Yunuseli Bulvarı üzerinde sağ şeritte seyreden bir taksi, bir anda kaldırıma doğru yanlamaya başladı.
Taksi sürücüsü, bir anda kendini kaldırımda bulunca, yola dönmek için çabaladı.
Sürücü aracını kaldırımdan kurtulup yeniden yola dönmeyi başardığında, bir kaza tehlikesi daha atlattı.
ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Arkadan gelen otomobil, son anda frene basarak muhtemel bir kazayı önledi.
Taksi sürücüsünün dalgınlığı nedeniyle yaşanan olay, saniye saniye bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.